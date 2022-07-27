Жители Чехии потребовали убрать украинские флаги со зданий

Украинские флаги исчезли со зданий администраций ряда городов в Чехии по требованию местных жителей. Об этом сообщил iDNES.

По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, граждане считают, что в Чехии должны висеть государственные флаги, а не символика чужой страны. При этом неизвестно, вернут ли флаги обратно.

«Мы не планируем этого, но и не исключаем», — отметила Адольф.

Также украинская символика исчезла в Червенах-Костельце, Колине, Дагмаре, Ческе-Будевице. До этого в Праге закрыли центр помощи украинским беженцам. В Чехию прибыло порядка 370 тысяч человек.

Ранее Украина заявила о желании конфисковать золотовалютные резервы России. Власти уже ведут переговоры с Латвией.