Жители Чехии потребовали убрать украинские флаги со зданий
СМИ: власти ряда городов Чехии сняли со зданий флаги Украины по требованию жителей
Украинские флаги исчезли со зданий администраций ряда городов в Чехии по требованию местных жителей. Об этом сообщил iDNES.
По словам пресс-секретаря администрации города Наход Нины Адольф, граждане считают, что в Чехии должны висеть государственные флаги, а не символика чужой страны. При этом неизвестно, вернут ли флаги обратно.
«Мы не планируем этого, но и не исключаем», — отметила Адольф.
Также украинская символика исчезла в Червенах-Костельце, Колине, Дагмаре, Ческе-Будевице. До этого в Праге закрыли центр помощи украинским беженцам. В Чехию прибыло порядка 370 тысяч человек.
Ранее Украина заявила о желании конфисковать золотовалютные резервы России. Власти уже ведут переговоры с Латвией.