Мир 12 февраля 2023, 02:15 Жители Будапешта выступили против сходки неонацистов ТАСС: в Будапеште прошла антифашистская демонстрация против шествия неонацистов РИА «Новости»

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В субботу в Будапеште прошла антифашистская демонстрация, участники акции протестовали против попытки неонацистов устроить в городе шествие. Мероприятие организовало движение "Антифа", об этом сообщил ТАСС.

Демонстрация прошла на территории Будайской крепости, где находятся официальные резиденции президента и премьер-министра Венгрии. Один из организаторов рассказал агентству, что группировки европейских неонацистов пытаются приурочить свои акции к 11 февраля, связывая это с событиями 1945 года, когда гитлеровские войска и их венгерские пособники попытались вырваться из окруженного Красной армией Будапешта.

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«Мы выступаем против того, чтобы неонацисты устраивали свои марши в этот, да и в любой другой день. К сожалению, в некоторых странах Центральной Европы есть неонацисты, которые считают, что во всех их бедах виноваты национальные меньшинства. Мы против насилия и против неонацизма», — подчеркнул активист «Антифа».

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В антифашистской акции приняли участие несколько сот человек. В руках у них были плакаты и транспаранты с призывом не допустить прославления нацизма. Полиция перекрыла соседние с Будайской крепостью улицы, чтобы не допустить на демонстрацию неонацистов и предотвратить их столкновение с демонстрантами.