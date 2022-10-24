Жители Будапешта вышли на протест против низких зарплат учителей | 360°

Мир 24 октября 2022, 00:58 Жители Будапешта вышли на протест против низких зарплат учителей В Будапеште проходит третий за месяц протест против низких зарплат учителей РИА "Новости"

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Третий за месяц протест против низких зарплат учителей проходит в столице Венгрии, сообщило РИА «Новости». В Профсоюзе педагогов и Объединенном движении студентов отметили, что на улицы вышли около десяти тысяч человек.

Демонстранты с флагами страны прошлись от площади Кальвина к зданию Технического университета. К ним присоединилась глава «Демократической коалиции» Клара Добрев. Союз находится в оппозиции к действующему правительству Венгрии.

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На митинге также присутствовал мэр Будапешта Гергей Карачонь. Именно он через соцсети призывал жителей принять участие в акции протеста. В толпе выкрикивали требования к венгерским властям — повысить зарплаты учителям, обеспечить им нормальный уровень жизни.

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Ранее сообщалось, что Будапешт заявил о собственном политическом курсе. Власти Венгрии выступают против антироссийских санкций, которые им навязывают США и Европа. Причиной этому является сильная зависимость страны от энергоресурсов из РФ.