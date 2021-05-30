Жители Бразилии устроили митинги с призывом к закупке вакцин от коронавируса

Тысячи жителей Бразилии вышли на массовые протесты. Причиной стало недовольство политикой в отношении пандемии коронавируса, сообщило The Guardian.

Демонстрации проходят как минимум в 200 городах и поселках, включая такие крупные города как Сан-Паулу, Бразилиа, Белу-Оризонти и Ресифи, говорится в материале издания.

Многие участники акций в Рио-де-Жанейро несли самодельные плакаты в память о близких, которых они потеряли в результате эпидемии. Митингующие призывали к закупке вакцин, к оказанию экстренной помощи населению, к соблюдению прав граждан на достойное образование и здравоохранение. Кроме того, как уточнило в своем Telegram-канале РИА «Новости», на акциях были слышны призывы к импичменту президента Бразилии Жаира Болсонару.

Во всем мире подтвердили более 168,59 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число смертей с начала пандемии превысило 3,5 миллиона. США лидируют по числу подтвержденных случаев заболевания: ковид выявили у 32 869 009 жителей страны. Второй идет Индия с 27 555 457 инфицированными, третьей — Бразилия (16 274 695 заразившихся). Франция и Турция замыкают первую пятерку стран по этому показателю.