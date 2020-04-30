Жители Болгарии призвали «взрывать российские памятники». Власти страны с ними не согласны

Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжить работу над укреплением договорно-правовой базы, включая вопросы социального обеспечения и статуса воинских захоронений и мемориалов. По мнению официальных лиц России, тема особенно актуальна в этом году — в канун празднования 75-й годовщины победы СССР и его союзников во Второй мировой войне, говорится в материале.

Читатели интернет-издания бурно среагировали на опубликованную новость. Они неоднозначно высказываются о советских памятниках и захоронениях на болгарской земле.

«Они построили их? С русскими/советскими деньгами на арендованном/купленном участке?», — написал читатель DDR.

Источник фото: скриншот комментария на портале интернет-издания «Дневник»

«Здесь, в Пловдиве, нужно поскорее взорвать „Алешу“ (памятник советскому солдату-освободителю — Прим. ред.). Вряд ли есть более страшный памятник. Этот памятник воспитывает покорность, возвышаясь над всеми нами», — написал Lazarus.

Источник фото: скриншот комментария на портале интернет-издания «Дневник»

«Предлагаю по закону объявить их памятниками исторического мошенничества и подделки!», — написал пользователь под ником Thenomad.

«Их статус должен быть аннулирован, а все русские памятники должны быть сданы на свалку», — считает пользователь Happystory.