    30 апреля 2020, 04:51

    Жители Болгарии призвали «взрывать российские памятники». Власти страны с ними не согласны

    Валерия Шафирко

    Министры иностранных дел России и Болгарии, Сергей Лавров и Екатерина Захариева провели во вторник, 28 апреля, телефонный разговор. В беседе главы министерств затронули вопрос о статусе захоронений советских воинов в Болгарии, погибших при освобождении Европы от нацистов в ходе Второй мировой войны. Об этом написало болгарское издание «Дневник». Читатели интернет-издания неоднозначно среагировали на опубликованную новость. В комментариях на портале один из пользователей даже предложить взорвать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились продолжить работу над укреплением договорно-правовой базы, включая вопросы социального обеспечения и статуса воинских захоронений и мемориалов. По мнению официальных лиц России, тема особенно актуальна в этом году — в канун празднования 75-й годовщины победы СССР и его союзников во Второй мировой войне, говорится в материале.

    Читатели интернет-издания бурно среагировали на опубликованную новость. Они неоднозначно высказываются о советских памятниках и захоронениях на болгарской земле.

    «Они построили их? С русскими/советскими деньгами на арендованном/купленном участке?», — написал читатель DDR.

    Жители Болгарии призвали «взрывать российские памятники». Власти страны с ними не согласны | Изображение 1
    Источник фото: скриншот комментария на портале интернет-издания «Дневник»

    «Здесь, в Пловдиве, нужно поскорее взорвать „Алешу“ (памятник советскому солдату-освободителю — Прим. ред.). Вряд ли есть более страшный памятник. Этот памятник воспитывает покорность, возвышаясь над всеми нами», — написал Lazarus.

    Жители Болгарии призвали «взрывать российские памятники». Власти страны с ними не согласны | Изображение 2
    Источник фото: скриншот комментария на портале интернет-издания «Дневник»

    «Предлагаю по закону объявить их памятниками исторического мошенничества и подделки!», — написал пользователь под ником Thenomad.

    «Их статус должен быть аннулирован, а все русские памятники должны быть сданы на свалку», — считает пользователь Happystory.

    Жители Болгарии призвали «взрывать российские памятники». Власти страны с ними не согласны | Изображение 3
    Источник фото: скриншот комментария на портале интернет-издания «Дневник»