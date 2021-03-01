Жители Болгарии оценили украинский бронеавтомобиль «Шторм»

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили украинский электробронеавтомобиль «Шторм». Он был представлен на международной оружейной выставке в Абу-Даби.

Прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Он не нашел спонсоров в Украине и поддержки от правительства страны на запуск серийного производства. Тогда конструктор решил отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. где смог заключить контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на болгарские СМИ.

Батареи для броневика производятся, по сообщению болгарской газеты «Факты», в китайском заводе, который выпускает аккумуляторы для Tesla. Элементы брони поставляются из Финлядии, а аккумуляторы создаются в Австралии.

Читатели из Болгарии отметили, что в броневики нет ничего украинского, разве только цепи.

«Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо — ред.) аж на три перца!» — сказал другой комментатор.

Еще один пользователь отметил, что такие машины сначала проходят много стадий производства, но в конечном итоге их не запускают в производство из-за недостатков