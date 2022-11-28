28 ноября 2022, 16:18
Жители Болгарии организовали протесты против поставок оружия на территорию Украины
В Болгарии прошли массовые протесты против решения властей о поставках оружия для Украины. Об этом написало РИА ФАН.
Организатором протестов выступила организация «Майки срещу войната» («Матери против войны»).
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В Софии протестующие собрались у памятника российского императора Александра II.
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В другом болгарском городе Пловдив участники протеста прошлись по центральным улицам к площади Стефана Стамболова. Они выдвигали требование о выходе Болгарии из состава НАТО.
Болгария
Украина
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