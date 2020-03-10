Жители Берлина впали в панику из-за коронавируса

По информации сайта «Утро.ру», горожане прогнозируют закрытие всех учреждений.

«В нашей фирме отменен большая встреча Kickoff meeting [первая встреча с участниками проекта и заказчиком проекта — прим. ГМ] на 600 человек в начале апреля. Фирмы составляют планы на случай карантина и работы из дома. Проводятся опросы. У нас на работе вчера проводили онлайн: что нужно нашим сотрудникам, в случае если в бюро [офис — прим. ГМ] нельзя будет приходить, а только работать из дома. У людей паника, все первые полосы новостей и радио только об этом пишут и говорят. Просто треш. Ждем закрытия всего, чтобы не ходить на работу», — пояснила Кнауб.

По ее словам, среди местных жителей началась паника: «люди массово скупают средства для дезинфекции, а также туалетную бумагу и продукты на случай карантина».

«Много пустых полок и объявлений, что на каждую семью положена одна бутылка дезинфекции, а не десять. Многие больше мероприятия отменены: „ITB Berlin“, Лейпцигская ярмарка, ярмарка в Мюнхене. Отменены некоторые концерты», — уточнила Кнауб.