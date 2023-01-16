Мир 16 января 2023, 10:18 Жители Берлина с флагом ДНР устроили митинг против антироссийской политики Запада Die Welt: немцы пришли на митинг социалистов в Берлине с флагом ДНР YouTube

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Митинг в память о лидерах социалистического движения Розы Люксембург и Карла Либкнехта в Берлине произвел фурор в соцсетях. Немцы вышли на улицы с флагом Донецкой Народной Республики и антизападными лозунгами, рассказала газета Die Welt.

Ежегодный марш состоялся в Берлине 15 января. Тысячи людей прошли по улицам до мемориала социалистов на Центральном кладбище Фридрихсфельде, в их числе видные политики и чиновники, например городской сенатор по культуре Клаус Ледерер, лидер фракции Левой партии в бундестаге Амира Мохамед Али и сопредседатель Дитмар Барч. Немцы выкрикивали лозунги против антироссийской политики, заявляли, что враг находится дома, и призывали «расплющить Запад».

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В руках демонстрантов заметили флаг ДНР, и это, по словам автора статьи, вызвало дискуссии в соцсетях, им грозит наказание. Твит британского журналиста о поддержке республики в Берлине собрал 210 тысяч прочтений, а один из читателей, польско-американский инженер, порадовался, что за Донбасс заступились не только в России, но и в Германии и Сербии.

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