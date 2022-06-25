Жители Бельгии пожаловались на неуважение со стороны украинских беженцев

Бельгийцы столкнулись со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны украинских беженцев. По данным телеканала RTBF, ряд фламандских муниципалитетов забили тревогу из-за того, что приютившие украинских беженцев местные жители начали просить найти для них других арендодателей.

Ситуация, как отметил телеканал, отчасти связана с приходом лета, поскольку многие жители планируют свой отпуск, и «очевидно, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев».

Союз фламандских городов и муниципалитетов, среди которых муниципалитеты Краайнем, Завентем и Везембек-Оппем, в связи с этим призвали к действию федеральные власти Бельгии. Иначе, по их опасениям, часть украинцев «может оказаться на улице». Но не только приходом теплого времени года объяснили сложившуюся ситуацию.

«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках», — сказано в материале. Также отмечаются упоминания о случаях пьянства или отсутствия «уважения и вежливости».

Телеканал отметил, что правительство Бельгии обещало сделать размещение беженцев среди местных жителей временным. Фламандские семьи обязались впустить к себе в дом украинцев максимум на три месяца, и этот срок уже прошел.

Как считают местные муниципалитеты, они уже сделали все возможное, самостоятельно организовав пункты приема беженцев, однако их возможности ограничены. Телеканал констатировал, что при этом финансовая поддержка, которую оказывает правительство Фландрии, недостаточна.