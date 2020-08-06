Жители Бейрута выбросили мебель из черных от золы домов после взрыва

Местные жители выбрасывают из домов поврежденную мебель и мусор.

«Находиться здесь не вполне безопасно: остатки мусора, битых стекол и разрушенной мебели выбрасывают прямо из окон без каких-либо предупреждений. На улицах очень много битого стекла, можно сказать, что идешь по песку», — говорится в сообщении.

Корреспондент телеканала также показал аэромобильный госпиталь МЧС России, расположенный на территории футбольного стадиона. Туда прибыли российские специалисты, первую ночь после происшествия они провели без сна. Набираются сил спасатели прямо на улице на носилках.

Мощный взрыв прогремел в Бейруте 4 августа. Взорвалось более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Пострадали не менее четырех тысяч человек, а погибли, по последним данным, 113 граждан. Серьезно разрушено здание посольства России, одна из его сотрудниц получила травмы.

Третий самолет МЧС России со специалистами и гуманитарной помощью приземлился в Бейруте. Всего ведомство направит в столицу Ливана пять самолетов, чтобы помочь пострадавшим в результате взрыва.