Жители Баку несут цветы к российскому посольству в память о погибшем мальчике

К зданию российского посольства в Баку несут цветы в память о 13-летнем мальчике, который погиб при обстреле в Гяндже. Он был гражданином России.

Около посольства России стоит фотография подростка, около нее стоят свечи и лежат цветы. Их принесли жители Баку, сообщает RT.

Подросток из России погиб при ракетном обстреле города Гянджи. Он получил серьезные травмы, врачи не смогли спасти мальчика, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. В соседнюю страну он приехал в гости к своей тете.

17 октября азербайджанский город Гянджа снова был подвергнут ракетному обстрелу. В результате нападения погибли как минимум 12 человек. Ранены более 40 жителей. Кроме того, серьезно пострадали объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. Власти Азербайджана обвиняют в обстреле войска Армении, она все отрицает.

Конфликт между двумя странами обострился в конце сентября. Обе стороны заявили, что их спровоцировали начать военные атаки. Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан прекратить войну, но пока безуспешно. Бои продолжаются, с обеих сторон гибнут люди, причем как военные, так и гражданские.