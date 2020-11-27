Жители австрийской деревни решили сменить матерное название на Fugging

Деревня в Верхней Австрии стала местом нашествия толп туристов из-за своего названия, которое по-английски пишется как матерное ругательство. Люди устали от чужаков и решили назвать свою деревню созвучно, но по-другому.

Новое название деревни — Fugging. Туристов придется потерпеть до нового года. Матерный топоним сменят с 1 января 2021 года.

«Решение (о смене названия — прим. ред.) уже принял местный совет», — заявила в эфире телеканала OE24 бургомистр Андреа Хольцнер/

Иностранные СМИ и социальные сети сделали деревню популярной во всем мире. Туристы съезжались со всех концов света, чтобы сделать сэлфи перед вывеской на въезде в населенный пункт. Ее пришлось приварить к столбу, который воткнули в бетон.

Административно-технический процесс по переименованию деревни уже запустили. В заседании совета местных жителей приняли участие 100 человек. Они единогласно решили, что теперь их деревня будет называться Fugging и никак иначе.