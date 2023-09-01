Мир 01 сентября 2023, 11:53 Жители австрийского города не захотели принимать у себя туристов — СМИ «Турпром»: жители Гальштата в Австрии выступили против туристов Unsplash

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Австрийский город Гальштат оказался против того, чтобы отдыхающие приезжали туда. Об этом сообщило издание «Турпром».

Большое количество туристов посещают этот город каждое лето. Там можно встретить особенно много туристов из Китая и Южной Кореи. Жители Гальштата признались, что с таким турпотоком их жизнь ухудшилась. Иногда им просто негде бывает погулять.

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Этот регион в Австрии стал популярным у иностранцев после того, как там прошли съемки корейского сериала «Весенний вальс». Недавно в городе возвели временные стены. Около них отдыхающие любят делать селфи. Власти заявили, что готовы ради спокойствия своих граждан ввести ограничения на посещение туристами популярных мест Гальштата.

Ранее Ассоциация туроператоров (АТОР) России перечислила самые популярные места отдыха в стране. Среди них оказались Анапа и Сочи.