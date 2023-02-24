Мир 24 февраля 2023, 15:57 Жители Армении собрались у посольства России в поддержку спецоперации ТАСС: акция в поддержку спецоперации началась в Ереване РИА «Новости»

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У посольства России в Армении началась акция в поддержку спецоперации. Об этом сообщил ТАСС.

По данным информагентства, мероприятие организовали несколько десятков членов различных политических и общественных организаций.

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«Россия на Украине сегодня борется с нацизмом ради нового и справедливого мирового порядка», — заявил первый секретарь Компартии Армении Ерджаник Казарян.

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По его словам, жители Армении и России поддерживают друг друга.

В начале 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после окончания срока пребывания миссии РФ в Нагорном Карабахе его страна может обратиться за помощью в СБ ООН. Его процитировало издание URA RU. Сам Нагорный Карабах издревле является спорной территорией между Арменией и Азербайджаном.