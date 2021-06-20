Жители Армении проголосовали на парламентских выборах

В Армении завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент. Все избирательные участки в стране уже закрылись, сообщило РИА «Новости».

Уже к 15:00 по местному времени (16:00 по московскому) в Армении проголосовали 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке будут обнародованы к 20:00. Но выборы признают состоявшимися в любом случае.

В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Чтобы получить места в парламенте, партия должна набрать более 5% голосов. Для блока проходной барьер составляет 7%.

Главными конкурентами на выборах социологи назвали партию действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном.

Пройти в парламент может и блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна. Представитель блока Армен Ашотян ранее заявил о нарушениях на выборах. По его словам, на участке для голосования в селе Шикаох несколько человек в военной форме пытались проголосовать по дополнительным спискам, хотя военных билетов у них не было. Комиссия не допустила их к голосованию.

А в Араратской области на одном из участков произошла стрельба.