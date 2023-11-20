Мир 20 ноября 2023, 08:34 Жители Аргентины забеспокоились из-за выборов Милея на пост президента Сторонники проигравшего президентские выборы Массы опасаются за Аргентину

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Сторонники политика Серхио Массы, который проиграл выборы президента Аргентины, выразили опасения за страну. В беседе с РИА «Новости» они признались, что боятся роста безработицы и хаоса при новом главе государства Хавьере Милее.

«Надеюсь, что [правительство Милея] не отнимет ничего у самых бедных, мы все можем быть на их месте завтра. <…> Я не понимаю, как люди не понимают, что мы все можем оказаться по разные стороны жизни», — отметила сотрудница железнодорожной сферы Алехандра Васкес.

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Она призналась, что чувствует опустошение и страх.

Местная жительница Патрисия Моффа вместе с другими сторонниками Массы в ночь на понедельник, 20 ноября, пришла в бункера политика. Там они ждали оглашения результатов президентских выборов. Она заверила, что после победы Милея страну ждут хаос, увольнения и проблемы у малого бизнеса.

Женщина расстроилась из-за проигрыша Массы. По ее мнению, многие люди не понимают, что правительство Милея не будет бороться за права населения. Еще одна сторонница Массы Вивьяна напомнила, что сейчас в Аргентине образование предоставляется бесплатно. Но при Милее, заверила она, за обучение в вузах придется платить.

Новый Президент Аргентины Милей имеет крайне правые взгляды. Во время предвыборной кампании он высказывал радикальные лозунги. Во время выступления перед сторонниками после победы на выборах Милей обещал работать со всеми странами «свободного мира».