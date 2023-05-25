Мир 25 мая 2023, 22:12 Жители Амстердама засыпали цветами подбитый российский Т-72 и сорвали проукраинскую акцию Жители Амстердама усыпали цветами подбитый на Украине российский Т-72 РИА «Новости»

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Жители Амстердама усыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72, выставленный в поддержку ВСУ. Также голландцы призвали правительство не поддерживать украинский конфликт, сообщил RT.

Подбитый Т-72 установили на площади Лейдсеплейн на этой неделе. До этого машину выставляли в голландском городе Грусбек, в ферале ее демонстрировали в Берлине.

Организаторы акции рассчитывали провести ее в поддержку ВСУ, но горожане сорвали их планы. Установленный перед российским посольством танк усыпали цветами. Диппредставительство отметило, что провокация не нашла поддержки у голландцев.

Ранее сообщалось, что Минобороны Нидерландов выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро. Амстердам отправит стране тяжелую военную технику, при этом 45 миллионов евро предназначено для танков Т-72.