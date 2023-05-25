25 мая 2023, 18:19
Жители Амстердама засыпали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72
Люди принесли цветы к установленному в Амстердаме российскому танку
Жители Амстердама забросали цветами подбитый на Украине российский танк Т-72. Об этом сообщил Telegram-канал RT.
Такими действиями горожане предупредили попытку устроить провокацию с танком. Кроме того, они выступили с требованием к властям страны о прекращении отправлять тяжелую военную технику Украину и эскалации конфликта.
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Уточняется, что подбитый в марте 2022 года под Киевом танк будет стоять на площади Лейдсеплейн до 4 июня.
Министерство обороны Нидерландов ранее заявило, что выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 120 миллионов евро.
На прошлой неделе римские активисты устроили акцию протеста против приехавшего в Италию президента Украины Владимира Зеленского. Коммунисты пришли к Колизею с баннером с недружелюбным лозунгом
Участники акции выступали против поставок оружия Украине, также они выразили протест против участия страны в развязанном НАТО конфликте. Активисты назвали позорной политику итальянских властей, продолжающей посылать ВСУ оружие.
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