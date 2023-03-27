Мир 27 марта 2023, 12:27 Жители Амстердама вышли на демонстрацию против поставок оружия на Украину Жители Амстердама вышли на акцию против поставок оружия на Украину и в поддержку России Unsplash

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Сотни людей вышли на улицы Амстердама, чтобы принять участие в демонстрации в поддержку мира. Митинг прошел на центральной площади Дам. Активисты потребовали от правительства Нидерландов перестать поставлять вооружение на Украину. Об этом сообщил ТАСС.

Один из участников шествия выразил мнение, что украинский конфликт стал следствием событий 2014 года, когда Соединенные Штаты «спровоцировали оранжевую революцию и смену режима». По его словам, в Донбассе и других восточных районах с того времени шел геноцид, в результате которого примерно 14 тысяч русскоязычных убили.

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«Поэтому у [президента России Владимира] Путина не было выбора, год назад он был вынужден вмешаться и остановить это», — считает житель Амстердама.

Пришедший на акцию с белым флагом и плакатом с надписью «Остановите войну на Украине» активист выразил уверенность, что главная цель российских властей заключается в остановке геноцида.

«А для этого необходимо добиться нейтрального статуса Украины и вернуться к Минским соглашениям», — добавил он.

Другая участница акция напомнила, что «это не наш конфликт». По ее словам, поставки вооружений украинской стороне лишь усугубляют обстановку и приводят к еще большему числу погибших.