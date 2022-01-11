Жители Алма-Аты пожаловались на подорожание хлеба

В Казахстане на фоне протестов и беспорядков в магазинах взлетели цены на продукты. Жители Алма-Аты пожаловались, что какое-то время обычный хлеб и вовсе отсутствовал, а теперь подорожал в 3,5 раза. Об этом написало издание «Подъем».

«Те, кто завозили, просто офигели и вместо стандартных 80 тенге продавали по 300 тенге (около 51 рубля — прим. ред.)», — сообщил житель Алма-Аты.

О сложной ситуации с ценами на продукты также сообщили в Мангистауской области.

Цены поднялись и в Шымкенте.

«Элементарно хлеб, который мы покупали за 100 тенге, стал 120. Я говорю про продукты первой необходимости: картошка, морковь, молоко», — рассказал житель города на юге республики.

Однако в целом обстановка в стране нормализуется. Интернет и телефон хоть и с перебоями, но немного работают. Люди в основном общаются через СМС и звонки, если есть связь. Власти начислили абонентам всех операторов по 300 бесплатных минут и 200 СМС.

Некоторая напряженность все же сохраняется.

«Стоят блокпосты. Проверяют на наличие оружия. В городе Тараз проверяют даже чаты мессенджеров и галереи в телефонах», — поделился еще один казахстанец.

Массовые протесты охватили Казахстан в первых числах января. Самые ожесточенные беспорядки прошли в Алма-Ате. Для стабилизации обстановки в страну ввели миротворческий контингент ОДКБ.