Жители Алма-Аты испугались фейерверков, приняв их за стрельбу

Громкие звуки фейерверка нарушили покой жителей Алма-Аты. Люди предположили, что в городе вновь началась стрельба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Неизвестные устроили салют после полуночи по местному времени. При этом в городе продолжает действовать режим ЧП, не снят «красный уровень» террористической угрозы. Комендантский час объявлен с 23:00 по 07:00 местного времени (с 20:00 по 04:00 по Москве).

Протестные акции, которые позже переросли в массовые беспорядки, начались в Казахстане в первую неделю 2022 года. Из-за погромов в стране ввели режим чрезвычайного положения до 19 января. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и попросил о помощи миротворцев.

Ранее стало известно, что красный уровень террористической угрозы отменили в 14 из 17 регионах Казахстана, в том числе в столице.

Также сообщалось, что миротворческие силы ОДКБ начали выводить из Казахстана, охраняемые ими объекты передают казахстанским силовикам. Военнослужащие готовят к погрузке на самолеты ВКС РФ технику и материальные средства, добавили там.