Жители Алеппо поздравили российских военных с 23 Февраля

Российские военные получили поздравления от жителей сирийского Алеппо с Днем защитников Отечества. В праздничном мероприятии принял участие вице-мэр Алеппо Абду Салам Ашшехаби.

«Поздравляю всех с великой победой, которую мы одержали совместно в районе Алеппо. Именно этот район, где мы сейчас находимся, подвергся сильным разрушениям. Хочу поздравить наших русских друзей с профессиональным праздником — Днем защитника Отечества», — приводит РИА «Новости» слова Ашшехаби. Он добавил, что помощь российских военных Сирии нельзя недооценить и пожелал мира и благополучного возвращения домой.

Жители наиболее пострадавшего от войны района Банизайд поблагодарили российских военных и поздравили с 23 Февраля не только тех россиян, которые сейчас проходят службу в Сирии, но и всех, кто находится в России.

Банизайд освободили от боевиков недавно. Ранее это был передний край обороны. Террористы постоянно обстреливали его со стороны района Лерамун. Эта часть города сейчас лежит в руинах. После того, как Алеппо освободили, люди начали возвращаться в свои дома.