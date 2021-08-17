Жителей Земли предупредили о приближении потенциально опасного астероида

К Земле приближается потенциально опасный астероид 2016 AJ193. Он подлетит максимально близко к планете 21 августа. Его диаметр почти 1,5 километра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», — отметили планетарии.

В пресс-службе добавили, что есть отдельный класс сближающихся с Землей астероидов, которые в будущем могут подлететь к планете на расстояние 7,5 миллиона километров или меньше. Такие небесные тела считаются потенциально опасными.

Как рассказали в планетарии, астероид 2016 AJ193 никакой опасности для Земли не представляет. По словам астрономов, наделать бед могут те космические объекты, которые нельзя отследить, а все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо планеты. В мае Земля разминулась с потенциально опасным астероидом 2015 KJ19. Он пролетел мимо на расстоянии 5,8 миллиона километров.