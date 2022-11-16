Мир 16 ноября 2022, 19:08 Жителей Винницы призвали запасаться едой и водой Мэр Винницы Моргунов призвал горожан ограничить энергопотребление Pxhere

Читать 360tv в

Мэр Винницы Сергей Моргунов призвал местных жителей как можно больше запастись едой и водой. Об этом он сказал в своем Telegram-канале.

Глава пояснил, что в городе ожидаются более строгие ограничения электроснабжения.

Реклама

«Предполагаются более жесткие и длительные ограничения. Необходимо иметь запасы воды, пищи», — отметил мэр.

Реклама

Моргунов сообщил, что в городе также могут возникнуть перебои в работе электротранспорта. Он попросил водителей быть осторожными из-за отключения светофоров и уличного освещения. Накануне в регионе сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 15 ноября заявил, что с начала специальной военной операции Россия нанесла самый массированный удар по энергетической инфраструктуре страны. Из-за этого Харьков остался без света, в городе приостановили работу метро. Также на 90% без электричества осталась Тернопольская область на западе Украины.

В среду, 16 ноября, украинские военные взорвали все мосты в направлении белорусских городов Гомеля и Мозыря, сообщил портал Ura.ru.