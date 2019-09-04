Жителей Украины возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи Сети были возмущены картой Польши, где города Львов, Ровно и Луцк расположены в ее составе. Соответствующие фотографии опубликовал в Facebook пользователь Александр Комяхов.

Такая карта изображена на польском поезде, который курсирует по маршруту Жешув–Пшемысль. Помимо украинских городов на карте в составе Польши отмечена также и литовская столица Вильнюс.

На составах можно также увидеть изображения маршала Юзефа Пилсудского и солдат польской армии.

Уточняется, что на поезде изображена карта Польши в границах до сентября 1939 года. Он был замечен в день приезда в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Газета.ru».

«Надо УЗ („Укрзализныця“ — железные дороги Украины. — прим. ред.) сделать такое с Жешувом, Перемышлем и Люблином (польскими городами. — прим. ред.)», — предложил один из пользователей соцсети, комментируя пост.

Но нашлись и те, кто счел такую карту справедливой и призвал соотечественников признать, что Львов и Ровно принадлежали Польше.

В состав Польской Республики входили Западная Украина, часть Белоруссии и Литвы в период с 1918 по 1939 год.