Офис президента Украины призвал жителей экономить электроэнергию зимой | 360°

18 октября 2022, 14:12
Офис президента Украины призвал жителей экономить электроэнергию зимой
Замглавы офиса президента Украины Тимошенко: страну ждут веерные отключения электричества
Украинцам этой зимой следует экономить электроэнергию, возможны веерные отключения. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передал ТАСС.
«Надо всем приготовиться к экономии электроэнергии. Возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся. Поэтому населению надо готовиться к очень трудной зиме», — сказал Тимошенко, выступая на украинском телевидении.
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По его словам, по всей Украине сейчас критическая ситуация с энергоснабжением. Тимошенко также предостерег население о перебоях еще и с водоснабжением. Он отметил, что страну в ближайшем будущем ждут «непростые времена».
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Перед этим украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в стране вывели из строя 30% электростанций. Так, утром 18 октября в Киеве пострадала одна из крупнейших ТЭЦ, были повреждены линии электропередач в Днепропетровской области, взрывы также произошли в промзоне Харькова. Минобороны России подтвердило, что ВС продолжают наносить удары по энергетическим и военным объектам Украины, намеченные на день цели достигнуты.
Электричество
Украина
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