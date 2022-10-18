Офис президента Украины призвал жителей экономить электроэнергию зимой | 360°

Мир 18 октября 2022, 14:12 Офис президента Украины призвал жителей экономить электроэнергию зимой Замглавы офиса президента Украины Тимошенко: страну ждут веерные отключения электричества freepik

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Украинцам этой зимой следует экономить электроэнергию, возможны веерные отключения. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, передал ТАСС.

«Надо всем приготовиться к экономии электроэнергии. Возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся. Поэтому населению надо готовиться к очень трудной зиме», — сказал Тимошенко, выступая на украинском телевидении.

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По его словам, по всей Украине сейчас критическая ситуация с энергоснабжением. Тимошенко также предостерег население о перебоях еще и с водоснабжением. Он отметил, что страну в ближайшем будущем ждут «непростые времена».

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Перед этим украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в стране вывели из строя 30% электростанций. Так, утром 18 октября в Киеве пострадала одна из крупнейших ТЭЦ, были повреждены линии электропередач в Днепропетровской области, взрывы также произошли в промзоне Харькова. Минобороны России подтвердило, что ВС продолжают наносить удары по энергетическим и военным объектам Украины, намеченные на день цели достигнуты.