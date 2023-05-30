30 мая 2023, 17:12
Жителей Украины предупредили об отключениях света по всей стране
Энергохолдинг ДТЭК: отключения света происходят по всей Украине 30 мая
Электричество отключают по всей Украине днем 30 мая. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.
«30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре», — написали в Telegram-канале холдинга.
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По данным ДТЭК, автоматика отреагировала на снижение частоты в объединенной энергосистеме Украины. Его причины начали выяснять специалисты «Укрэнерго». В 14:32 компания разрешила начать восстановление электроснабжения.
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович написал в Telegram-канале, что причиной отключения света в регионе стал сбой в сети электроснабжения.
Министерство энергетики Украины сообщило 25 мая, что восемь регионов страны остались без электричества. В некоторых областях свет отключали из-за непогоды.
Электричество
Украина
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