Жителей Украины предупредили об «адском» изменении климата

Жителей Украины в ближайшие годы ждет «адское» изменение климата. Об этом сообщила климатолог Светлана Краковская.

Она рассказала газете «Украинская правда», что мир прошел точку невозврата. По словам климатолога, дней, когда температура воздуха будет превышать 35 градусов, на Украине с каждым годом будет все больше.

«Но это при жестком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — сказала специалист.

Климатолог пояснила, что стихийные бедствия, в том числе засуха, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений.

Организация объединённых наций (ООН) ранее предупредила о росте числа экологических катастроф в мире в ближайшее десятилетие. Это произойдет из-за нагревания Земли на 1,5 градуса. Как выяснилось, поверхность Земли накаляется быстрее, чем ожидали ученые. Специалисты предупредили, что человечеству уже сейчас нужно готовиться к рекордным волнам жары, лесных пожаров и наводнениям.