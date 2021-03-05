Жителей Украины обяжут отчитываться о наличии второго паспорта

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), касающееся двойного гражданства, написал сайт RT со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Уточняется, что жители Украины должны будут отчитываться о наличии второго паспорта. Гражданам, имеющим иностранный паспорт будет закрыт доступ к государственной тайне, сообщил сайт «Русская планета».

Помимо прочего, им нельзя претендовать на государственные должности. Также людям с двумя паспортами запретят состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.