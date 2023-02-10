Мир 10 февраля 2023, 17:14 Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху Врио главы ДНР Пушилин: Жителей Угледара вывозят в Волноваху РИА «Новости»

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Началась эвакуация жителей Угледара в Волноваху. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его процитировало РИА «Новости».

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц», — отметил он.

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По словам Пушилина, некоторых местных жителей вывезли раньше. Это произошло во время активных действий по освобождению территории ДНР от ВСУ.

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«Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — отметил Пушилин.

Также врио главы ДНР заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара. Сам город Пушилин назвал одним из населенных пунктов, на территории которого идут самые активные бои в текущей фазе спецоперации.

По его словам, ВСУ по-прежнему перебрасывают в эту зону большие группы живой силы. Он отметил, что такой маневр со стороны противника замедлил ход спецоперации, но не изменил планы союзных сил.