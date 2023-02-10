10 февраля 2023, 17:14
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху
Врио главы ДНР Пушилин: Жителей Угледара вывозят в Волноваху
Началась эвакуация жителей Угледара в Волноваху. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Его процитировало РИА «Новости».
«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц», — отметил он.
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По словам Пушилина, некоторых местных жителей вывезли раньше. Это произошло во время активных действий по освобождению территории ДНР от ВСУ.
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«Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — отметил Пушилин.
Также врио главы ДНР заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара. Сам город Пушилин назвал одним из населенных пунктов, на территории которого идут самые активные бои в текущей фазе спецоперации.
По его словам, ВСУ по-прежнему перебрасывают в эту зону большие группы живой силы. Он отметил, что такой маневр со стороны противника замедлил ход спецоперации, но не изменил планы союзных сил.
ДНР
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Специальная военная операция РФ на Украине
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