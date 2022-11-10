Мир 10 ноября 2022, 12:41 Жителей Турции возмутило видео с вручением «Оскара» Зеленскому Читатели Haber 7 раскритиковали видео с вручением «Оскара» президенту Украины Официальный сайт Президента Украины

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Решение американского актера Шона Пена вручить один из своих «Оскаров» президенту Украины Владимиру Зеленскому вызвало резкую критику читателей турецкого издания Haber 7. Они с негодованием восприняли видео, на котором артист вручает политику статуэтку во время очередного визита в Киев, сообщило РИА «Новости».

Участники обсуждения сошлись во мнении, что в нынешних условиях это было как минимум неуместно.

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«Как эта награда может помочь в урегулировании ситуации? Столько бесполезных трюков», — заметил один из пользователей.

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По мнению другого комментатора, поддержка со стороны Голливуда показывает, что Зеленский — «их человек».

Еще одного читателя поразило стремление властей Украины и их западных партнеров превратить происходящее в зрелищный боевик.

«„Оскар“ не поможет Зеленскому победить Россию», — заключил другой участник беседы.

Шон Пен посетил Киев в начале этой недели. Вручив «Оскар» Зеленскому, он уточнил, что статуэтку надо будет вернуть обратно, но пока она будет у президента Украины в качестве «символа веры в победу», сообщил «Царьград».