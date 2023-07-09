Мир 09 июля 2023, 17:09 Жителей Турции предупредили об опасности подтопления из-за ливней «Оранжевый» уровень опасности объявили в 15 регионах Турции из-за ливней РИА «Новости»

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Департамент по чрезвычайным ситуациям Турции объявил «оранжевый» уровень опасности в 15 регионах страны на побережье Черного моря в связи с угрозой подтопления из-за сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предупреждение о возможном ущербе населенным пунктам и стихийных бедствиях продлится до 11 июля.

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По данным телеканала TRT, мощные ливни уже привели к выходу рек из берегов в провинциях Самсун, Сакарья, Орду, Дюздже, Гиресун, Зонгулдак и Бартын.

Потоки воды вызвали сход селевых потоков. Расчистку улиц городов и дорог начала техника местных муниципалитетов и департамента ЧС.

Кроме того, грунт обвалился на одном из участков трассы Зонгулдак — Стамбул, экстренные службы начали восстановительные работы.

Ливни также накрыли Краснодарский край, потоки воды в Сочи унесли десять припаркованных автомобилей.