Мир 10 февраля 2023, 08:50 Жителей Токио предупредили о возможном сильном снегопаде Метеорологическое управление Японии: региону Токио грозит сильный снегопад piqsels

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На жителей Токио и окрестностей в ближайшие часы может обрушиться сильный снегопад. Такое предупреждение сделали сотрудники Метеорологического управления Японии. Их процитировал ТАСС.

Впоследствии зона обильного выпадения снега может расшириться и достичь районов южного побережья главного острова страны — Хонсю.

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По данным ведомства, в течение дня 10 февраля на территории Токио выпадет более 10 сантиметров снега. Такие погодные условия чреваты серьезными транспортными трудностями на дорогах японской столицы.

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В последний раз метеоуправление страны делало такое предупреждение только в январе прошлого года.

По мере усиления снегопада в Токио расширяют зону скоростных дорог общего пользования, не доступных для движения. Также перекрывается движение на отдельных участках скоростной линии железной дороги, ведущей из столицы на северо-восток острова Хонсю.