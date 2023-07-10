Мир 10 июля 2023, 15:14 Жителей Сумской области решили эвакуировать подальше от границы с Россией Сумская ОВА объявила принудительную эвакуацию в зоне 5 км от границы с Россией РИА «Новости»

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Руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх объявил о проведении в пятикилометровой приграничной зоне с Россией принудительной эвакуации. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«Принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне», — объявил он.

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Нахождение гражданских мешало военным вести боевые действия, а сами жители страдали от перебоев со светом. Эвакуацию в более безопасные районы начнут после того, как подготовят условия, и проведут под контролем армии. Людям, по словам властей, предоставят «достойную альтернативу» для размещения.

Сумская область граничит с Россией на севере и востоке. Там находятся Брянская, Белгородская и Курская области, которые регулярно подвергали обстрелам.