Мир 21 августа 2023, 03:04 Жителей Стамбула призвали экономить воду из-за угрозы засухи Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей экономить воду из-за угрозы засухи Freepik

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Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за угрозы засухи. Обращение он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

«Призываю всех наших граждан более бережно и экономно использовать воду. Нашему городу и стране угрожает засуха», — написал чиновник.

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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Стамбуле не будет осадков, а столбик термометра поднимется до 34 градусов.

Ранее стало известно, что запаса воды в водохранилищах Стамбула хватит только на два месяца. В случае продолжения жары и засухи ситуация может стать критической.

По состоянию на 16 августа степень заполненности водохранилищ составила 33,37%. При этом половина из самых крупных водохранилищ почти обмелела. Сейчас они заполнены менее чем на 2%.

В среду, 16 августа, в Турции зафиксировали новый температурный рекорд. В провинции Эскишехир западнее Анкары термометры показали +49,5.