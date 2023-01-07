07 января 2023, 10:41
Жителей США предупредили о быстром распространении варианта XBB штамма «омикрон»
WSJ: штамм коронавируса «кракен» быстро распространяется в некоторых частях США
Новый вариант XBB штамма коронавируса «омикрон», названный «кракеном», быстро распространяется в некоторых частях США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Эпидемиолог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове выразила обеспокоенность в беседе с журналистами о степени заразности нового подвида «омикрона».
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По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, вариант XBB выявили в 40,5% случаях заражения коронавирусом. С середины декабря этот показатель вырос на 30%.
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Активнее всего «кракен» распространяется в штатах Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт и Нью-Йорк.
Европейцев тоже предупредили об угрозе быстрого распространения штамма коронавируса «кракен». Новый вариант XBB «омикрона» обладает большими преимуществами перед доминировавшими до него.
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