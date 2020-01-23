Жителей Сиднея ждет нашествие ядовитых пауков

Atrax robustus — это один из немногих пауков, который представляет реальную смертельную опасность для человека. Популяция этих членистоногих в окрестностях Сиднея резко возросла из-за погоды: в этом районе Австралии лили дожди, а потом наступила жара. Именно влажными и жаркими ночами самцы Atrax robustus выходят на поиск самок. Пауки могут забираться в дома и гаражи.

Яд этого паука содержит дельта атракотоксин — протеин, который действует на центральную нервную систему. После укуса Atrax robustus человеку становится трудно дышать и в конце концов он теряет сознание и может умереть, если вовремя не получит противоядие. К яду этих пауков восприимчивы только люди — на домашних животных он не действует. Питаются эти пауки насекомыми и другими пауками.

В декабре 2019 года ученые открыли в Мексике новый вид ядовитых пауков. Его назвали в честь древней столицы ацтеков — Loxosceles tenochtitlan.