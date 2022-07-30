Жителей Швеции предупредили о возможных отключениях электричества

Оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät сообщил о возможных отключениях электричества зимой для некоторых потребителей. Об этом написала газета Dagens Nyheter.

Приостановка подачи электроэнергии может быть по утрам, когда нагрузка на сеть выше всего. Отключение электричества возможно в автоматическом и в ручном режиме.

При этом стоимость электроэнергии в Европе достигла рекордных показателей. Это происходит на фоне аномальной жары в европейских государствах, а также сокращения поставок российского газа через трубопровод «Северный поток».

Многие эксперты полагают, что страны ЕС ждет «кошмарная зима». Вместе с тем в Брюсселе предлагают сократить потребление энергии на 15%. Происходящее вынуждает Евросоюз отказаться от своей антироссийской политики.