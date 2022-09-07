Жителей Швейцарии предупредили об ответственности за перегрев домов зимой | 360°

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07 сентября 2022, 00:08

Жителей Швейцарии предупредили об ответственности за перегрев домов зимой

Жителям Швейцарии грозит тюрьма за перегрев домов зимой на фоне энергокризиса

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Власти Швейцарии предупредили граждан об ответственности за нагрев домов до температуры выше +19 градусов. Таким домовладельцам грозит тюремное заключение до трех лет и крупный штраф, заявил пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли. Его слова привел Telegram-канал «Известий».

К таким жестоким санкциям прибегли в Швейцарии из-за нарушений директивы правительства при нехватке газа.

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«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — пояснил Спурндли.

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Тюремный срок светит только злостным нарушителям. Однако за случайный перегрев жилья жителям Швейцарии грозит штраф.

В Европе разразился катастрофический энергетический кризис. Правительства разных стран пытаются предпринять различные меры, чтобы снизить уровень потребления энергоресурсов предстоящей зимой.

Газ

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