Мир 07 мая 2023, 18:20 Жителей Сербии попросили сдать незаконное оружие без привлечения к ответственности МВД Сербии пообещало не наказывать жителей страны, добровольно сдавших незаконное оружие Pixabay

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Жителям Сербии позволили сдать незаконное оружие и не понести ответственность за его хранение. Представитель управления по борьбе с преступностью МВД республики Биляна Отович Пьянович рассказала, что сделать это можно с 8 мая по 8 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оружие можно будет сдать в отделения полиции с 07:00 до 19:00 по местному времени каждый день в течение месяца. Власти страны пошли на такой шаг после резонансных ЧП со стрельбой.

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Биляна Отович Пьянович заявила, что жители, которые сдадут незарегистрированное оружие с 8 мая по 8 июня, «абсолютно не понесут ни уголовно-правовой, ни административно-правовой ответственности».

В ночь на 5 мая 21-летний житель Сербии повздорил с группой молодых людей, после чего открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, еще 13 пострадали, нападавшего задержали. Его отец не вынес этой новости и умер от сердечного приступа. Президент республики Александр Вучич обратился к жителям страны. Он назвал случившееся нападением на всю Сербию.