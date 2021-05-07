Жителей Саудовской Аравии не пустят на работу без прививки от коронавируса

В Саудовской Аравии ужесточили правила выхода на работу. Не привитых от коронавируса сотрудников не допустят к выполнению своих обязанностей. Норма коснулась всех сфер занятости.

Механизм и сроки реализации правил должны уточнить в ближайшее время. Об этом сообщило в Twitter Министерство людских ресурсов и социального развития.

Власти страны объяснили, что решение принято «в рамках усилий госорганов по ограничению распространения SARS-CoV-2.

Под действие нормы попали чиновники, сотрудники государственных и частных предприятий и компаний.

Накануне, напомнил ТАСС, в Саудовской Аравии ввели штрафы за умышленное заражение других коронавирусом. За подобное могут взыскать до 133 тысяч долларов или дать до пяти лет тюрьмы.

За распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии в королевстве предусмотрен штраф в размере до 266 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Саудовская Аравия откроет границы и снимет ограничения на путешествия подданных в другие страны с 17 мая. Они действовали с 21 декабря.