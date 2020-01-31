Жителей провинции Хубэй вернут домой из-за границы

Власти Китая вывезут всех жителей Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, из-за границы. Для них специально организуют чартерные рейсы.

«С учетом того, что жители провинции Хубэй, особенно жители Уханя, в последнее время столкнулись с реальными трудностями за границей, правительство Китая приняло решение как можно скорее направить чартерные рейсы и доставить их сразу в Ухань», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее Управление гражданской авиации КНР разрешило китайским авиакомпаниям организовать чартерные рейсы. Ведомство потребовало от перевозчиков сажать на борт людей из Уханя, если они прошли медицинскую проверку. Всех туристов привезут в Ухань. Город сейчас закрыт на карантин. Известно, что туда уже прилетели отдыхавшие в Осаке, Таиланде и Сингапуре китайцы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января назвала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. ВОЗ рекомендовала всем страна проводить противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать организации о всех случаях заражения.

Новый коронавирус 2019-nCoV впервые проявил себя в китайском Ухане в декабре прошлого года. Очень быстро вирус распространился по всей стране и за ее пределами. По последней информации, жертвами болезни стали 213 человек, еще 9356 заболели. В России случаев заражения не зарегистрировано. Вся последняя информация о коронавирусе — в материале «360».