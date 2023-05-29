Мир 29 мая 2023, 02:52 Жителей подконтрольного Киеву Херсона захотели лишить гуманитарной помощи «Украина.ру»: жителей подконтрольного Киеву Херсона могут лишить гуманитарной помощи РИА «Новости»

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На подъездах жилых домов в контролируемом киевским режимом Херсоне стали появляться объявления о том, что жильцов лишат гуманитарной помощи за своевременную неуплату счетов по коммуналке. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

«Жильцы, вовремя не оплачивающие коммунальные услуги, лишаются выдачи гуманитарки», — привели журналисты текст объявления.

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Несколько дней назад пророссийские подпольщики организации «Русский Херсон» помогли артиллеристам ВС России уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и порядка трех десятков бойцов ВСУ. Как рассказал один из подпольщиков, организация работает ради освобождения города. Силы «Русского Херсона» собирают данные о расположении украинских военизированных формирований, а затем передают из российским силам.

В местах расположения украинских военных подпольщики устанавливают радиомаяки. Это происходит как в самом Херсоне, так и за его пределами по всему правобережью региона, отметил один из участников организации.