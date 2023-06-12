Мир 12 июня 2023, 02:31 Жителей Парижа решили научить жить с крысами CNEWS: власти Парижа помогут горожанам научиться жить с крысами РИА «Новости»

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Мэрия Парижа создала рабочую группа по «сосуществованию» с крысами, которая будет разрабатывать способы по улучшению жизни горожан несмотря на присутствие грызунов. Об этом сообщил телеканал CNEWS.

По словам вице-мэра Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри, группа предложит меры, чтобы «жизнь парижан не стала невыносимой». Специалисты разработают «амбициозный план по борьбе с распространением крыс». В частности, для города купят тысячи новых мусорных контейнеров и разместят ловушки с ядом в необходимых случаях.

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При этом Суйри заверила, что крысы «не являются проблемой для общественного здоровья» несмотря на то, что переносят лептоспироз. Большие риски заболеть имеют уборщики мусора, однако они могут вакцинироваться. Инициативу мэрии поддержали некоммерческие организации по защите животных.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее одобрил законопроект, согласно которому, грызунов больше нельзя будет купить в зоомагазинах. Такие меры приняли после того, как в 2022 году около 600 домашних животных отдали в городские приют.