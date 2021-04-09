Жителей островов в Карибском море эвакуируют из-за угрозы извержения. Видео

Жителей двух регионов государства Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море начали эвакуировать из-за опасной близости проснувшегося вулкана Суфриер. В стране насчитывается примерно 110 тысяч жителей.

О начале вывоза населения сообщил в Twitter глава государства Ральф Госалвес.

«Я издал приказ об эвакуации всех жителей, проживающих в „красных зонах“ на северо-востоке и северо-западе острова. Всех жителей просят незамедлительно действовать соответствующим образом, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих семей», — сообщил политик.

Последнее извержение на островах зарегистрировано в апреле 1979 года. Крупнейшее произошло в 1902 году, когда погибли около 1,6 тысяч человек.