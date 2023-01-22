Мир 22 января 2023, 22:57 Жителей Одесской области предупредили об экстренных отключениях света ночью В Одесской области ночью будут экстренные отключения света из-за дефицита в энергосистеме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экстренные отключения света будут проходить в Одесской области с полуночи до 08:00. Такие меры связаны со значительным дефицитом в энергосистеме, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram-канале.

«В энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Лимит с 00:00 (01:00 мск) до 07:00 (08:00 мск) — 411,56 МВт. Это 34% от общей потребности области, 25% из которых приходятся на критическую инфраструктуру», — написал он.

Реклама

По словам Братчука, утром Одесскую область могут перевести к стабилизационным отключениям, на это также могут повлиять «текущие погодные условия и уровень потребления электроэнергии потребителями».

Реклама

Накануне для жителей Киевской, Одесской и Днепропетровской областей Украины ввели новые ограничения на потребление электроэнергии. Они необходимы для последующего отключения на время ремонта поврежденной инфраструктуры.

В группе ДТЭК сообщили, что благодаря принятым мерам будут проводить стабилизационные графики отключений электричества с 07:00 до 00:00 в Одесской области и круглосуточно в других регионах страны.