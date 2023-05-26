Мир 26 мая 2023, 03:09 Жителей Норвегии призвали избегать контакта с «российской белухой-шпионом» Daily Mail: норвежцев призвали избегать контакта с «российской белухой-шпионом» Pxhere

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Норвежские власти предупредили жителей страны, чтобы они избегали контакта с белухой, которая, по мнению местных экспертов, может оказаться «российским шпионом». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Белуха по кличке Хвалдимир на протяжении четырех лет плавает вдоль побережья Норвегии. Сейчас она добралась до Внутреннего Осло-фьорда. Эту территорию описывают как «густонаселенный район». Узнав о перемещениях белухи, местные власти рекомендовали жителям не контактировать с ней. По их оценкам, млекопитающее может быть «российским шпионом».

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Норвежские власти отметили, что белуха следует за лодками и играет с находящимися на борту людьми. Из-за такого контакта Хвалдимир уже получил травмы. Сейчас рассматривается вопрос о поимке белухи и перемещении ее в другое место.

Дальнейшие перемещения Хвалдимира будет отслеживать команда морских пехотинцев. Власти надеются, что белуха развернется, как только достигнет конца Осло-фьорда.