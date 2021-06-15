Жителей Нью-Йорка привили просроченной вакциной

Сотни жителей Нью-Йорка получили прививку от коронавируса просроченным препаратом. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Речь идет о вакцинах Pfizer и BioNTech. 899 жителей Нью-Йорка, которые привились в пункте вакцинации на Таймс-сквер, позднее получили письма с сообщением об ошибке: вакцина пролежала в морозильной камере слишком долго и оказалась просроченной.

В пункте вакцинации заверили, что укол просроченным препаратом не должен иметь негативных последствий для здоровья, однако эффективность вакцинации может снизиться. Жителям порекомендовали сделать прививку повторно.