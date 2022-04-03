Правительство Нидерландов призвало жителей страны начать экономить энергию. В частности людей попросили уменьшить мощность работы системы отопления в домах.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Жителям Нидерландов, как указали власти страны, также следует, например, начать принимать душ вместо ванны, поскольку это тоже может оказать помощь в снижении количества потребляемой энергии.

Экономия энергии «полезна для вашего кошелька, для климата», отметил министр страны по вопросам климата и энергетики Роб Джеттен.

«Это поможет нам стать менее зависимыми от газа из России», — отметил Джеттен.

В пятницу, 1 апреля, стало известно, что деятельность посольства Нидерландов в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге частично приостановлена. В заявлении дипмиссии поясняется, что это связано с ситуацией на Украине. При этом в заявлении указано, что Нидерланды продолжают искать возможности для диалога с россиянами.